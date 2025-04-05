Погода в Украине 5 апреля: синоптики дали подробный прогноз

В субботу, 5 апреля, в Украине пройдет дождь. Местами к осадкам добавятся грозы, будет тепло, до 17°.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Облачно с прояснениями. Днем в Украине умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь; в центральных, восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях местами грозы", - говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, ветер будет западным, юго-западным, 5-10 м/с, днем в центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье местами порывы 15-20 м/с.
"Температура днем 12-17°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14°, в западных областях 5-10°", - отметили синоптики.
Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 9-14°; в Киеве днем 12-14°.
Погода в Украине 5 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Как ранее предупреждали синоптики, в Украине на выходных, 5 и 6 апреля, ожидается значительное ухудшение погодных условий. В ряде областей прогнозируются осадки в виде дождей, а местами даже снегопады.
Похолодание, которое зайдет в Украину, захватит сначала западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. А уже 8-10 апреля распространится на всю Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.