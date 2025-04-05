RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Погода в Украине 5 апреля: синоптики дали подробный прогноз

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 5 апреля, в Украине пройдет дождь. Местами к осадкам добавятся грозы, будет тепло, до 17°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Облачно с прояснениями. Днем в Украине умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь; в центральных, восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях местами грозы", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, ветер будет западным, юго-западным, 5-10 м/с, днем в центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье местами порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 12-17°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14°, в западных областях 5-10°", - отметили синоптики.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 9-14°; в Киеве днем 12-14°.

Погода в Украине 5 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Как ранее предупреждали синоптики, в Украине на выходных, 5 и 6 апреля, ожидается значительное ухудшение погодных условий. В ряде областей прогнозируются осадки в виде дождей, а местами даже снегопады.

Похолодание, которое зайдет в Украину, захватит сначала западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. А уже 8-10 апреля распространится на всю Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день