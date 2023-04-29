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Погода на сегодня в Украине. Синоптик пообещала тепло, но не всюду

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 апреля, в Украине будет преимущественно достаточно теплая погода, но повезет не всем. К прохладному воздуху местами может подключаться порывистый ветер и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня субботы максимальная температура воздуха будет +11...+16 градусов, в Луганской области - +17...+20 градусов", - рассказала она.

Но, по данным синоптика, вдоль полосы Харьков - Полтава - Днепр - Запорожье - Николаев - Херсон ворвется холодный воздух.

"В этой зоне ожидается только +9...+12 градусов", – констатировала Диденко.

Кроме этого, в восточной части ожидается порывистый, порой до штормовых порывов, ветер северо-западного направления.

А дожди пройдут на востоке, местами в центральной части и на юге, кроме Одесской области

"Остальная часть Украины - в сухой погоде", - предупредила синоптик.

Как сообщалось, часть Украины в выходные накроют дожди с грозами. При этом ожидается штормовой ветер.

Напомним, с 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.

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