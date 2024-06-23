Погода сильно испортится. Где не ждать ливней сегодня

Сегодня, 23 июня, погода в Украине сильно испортится. Ливни с грозой и шквалами возможны в ряде регионов, в том числе в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, кратковременные дожди, грозы в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с.
"В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях на протяжении суток сильные дожди", - рассказали синоптики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 29-34°, в западных и северных областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.
23 июня в западных, днем и северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с; днем в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях дождь.
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 23-28°; в Киеве днем 25-27°.
Погода в Украине 23 июня (facebook.com/UkrHMC)
Синоптики предупреждали о ряде опасных погодных "сюрпризов" в некоторых регионах страны в течение субботы и воскресенья, 22-23 июня.
В течение субботы и воскресенья во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается и повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна.
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