Погода в середине лета в Украине: где ждать грозы, а где солнце будет палить без остановки

Погода в Украине

Как отметила Диденко, 15 июля, погода в Украине существенно не изменится: страну продолжит охватывать жаркая и преимущественно сухая воздушная масса.

По ее данным, самые высокие температуры ожидаются на юге и юго-востоке +33...+37°C. На востоке столбики термометров покажут +30...+34°C, в центральных областях +28...+33°C, на севере +27...+30°C. Свежее всего будет на западе +24...+28°C.

"Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе", - сообщила синоптик.

Кратковременные дожди с грозами возможны в западных регионах. Также есть вероятность локальных осадков ночью и утром в северных областях.

Погода в Киеве

В столице в ночь на вторник и утром возможен локальный дождь и гроза, однако днем будет сухо и тепло +28...+30°C.