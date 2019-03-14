Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +10

Фото: погода в Україні місцями буде дощовою (РБК-Україна)

Погода в Україні 14 березня буде переважно сухий

Погода на сьогодні: 14 березня 2019 року на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі, температура повітря вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +3. На півночі України дощі очікуються тільки в Чернігівській області, вдень від +5 до +9, а вночі від 0 до -6. У центрі без опадів, вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +1.

У східних областях також без опадів, температура вдень від +5 до +8, вночі від -5 до -7. На півдні України вдень від +6 до +10, вночі від -1 до +1. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 березня опадів не очікується, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до -2, вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області