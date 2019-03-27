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Погода на сьогодні: до України повернуться сніг і заморозки

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: до України повернуться сніг і заморозки
Фото: в Україні очікується сніг (РБК-Україна)

Погода в Україні 27 березня буде місцями сніжною

Погода на сьогодні: 27 березня на півночі і в центрі України пройде сніг, на решті території дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень опуститься до +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно сонячно і без опадів, вдень від +3 до +8, вночі від -2 до +2. На півночі пройде сніг, вдень від +3 до +7, а вночі від -2 до +1. В центрі теж очікується сніг, вдень від +3 до +8, вночі від -1 до +2.

На сході дощі, вдень від +7 до +11, вночі від +2 до +5. На півдні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +7 до +10, вночі від +1 до +5. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: до України повернуться сніг і заморозки

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 березня пройде сніг, вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: до України повернуться сніг і заморозки

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