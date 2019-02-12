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Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 12 лютого 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території з дощем, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікуються снігопади, температура повітря вдень від 0 до +4, вночі від -1 до +2. На півночі України теж випаде сніг, вдень від 0 до +3, вночі від 0 до +3. У центрі прогнозується сніг з дощем, вдень від +1 до +6, вночі від 0 до +3.

У східних областях без опадів лише в Луганській області, температура вдень від +2 до +4, вночі від 0 до +2. На півдні України сніг з дощем, вдень від +5 до +9, вночі від +2 до +4. У Криму дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 лютого очікується сніг, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13

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