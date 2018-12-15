Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +3

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 15 грудня 2018 на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -5 до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -4 до +1, вночі від -3 до -7. У північних областях без опадів, вдень від -2 до -5, вночі від -4 до -7. В центрі вдень від -1 до -4, вночі від -3 до -7.

На сході без опадів, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -6. На півдні сніг пройде лише в Одеській області, температура вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6. У Криму вдень від +1 до +3, вночі від -1 до -3.

Фото: погода на 15 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 грудня без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області