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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14
Фото: погода в Україні буде сухою (instagram.com/want_kiev)

У Києві сьогодні до +10

Погода на сьогодні: 20 березня в Україні переважно без опадів, температура повітря вдень підніметься до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, дощі пройдуть лише в Івано-Франківській області, температура повітря вдень від +7 до +12, вночі від -2 до +4. На півночі України сухо і малохмарно, вдень від +7 до +10, а вночі від +1 до +4. В центрі теж пройдуть невеликі дощі у Черкаській і Полтавській областях, вдень від +7 до +12, вночі від 0 до +4.

У східних областях переважно сухо, температура вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +3. На півдні України опади не очікуються, вдень від +10 до +14, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14

Фото: погода в Україні 20 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 березня без опадів, вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14

Фото: погода в Києві та області 20 березня

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека
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