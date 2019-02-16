Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сьогодні: 16 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, сніг з дощем пройде місцями в північних і східних областях, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +2 до +9, вночі від -6 до +2. На півночі України сніг з дощем очікується тільки в Сумській області, вдень від 0 до +5, вночі від -3 до +2. В центрі вдень від +1 до +4, вночі від -2 до +1.

У східних областях сніг з дощем, температура вдень від +1 до +3, вночі від -1 до -5. На півдні України вдень від +3 до +6, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від -2 до -4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 лютого без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від 0 до +2, вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області