Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, температура до +31

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 15 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на півдні, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +17 до +22. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +23 до +26, у центральній частині від +23 до +27. На сході денна температура від +25 до +30. На півдні без опадів, вдень від +27 до +31, у Криму також без опадів, +30.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, температура вдень від +23 до +25, вночі від +14 до +16.