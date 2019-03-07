Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +16

Фото: погода в Україні буде сонячної (РБК-Україна)

Погода в Україні буде сухою і безхмарною

Погода на сьогодні: 7 березня 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +8 до +16, вночі від -3 до +1. На півночі України вдень від +2 до +11, а вночі від -1 до -9. В центрі вдень від +6 до +10, вночі від -1 до -5.

У східних областях опадів також не очікується, температура вдень від +3 до +8, вночі від -1 до -5. На півдні України вдень від +8 до +12, вночі від -2 до +1. У Криму вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 березня сухо і хмарно, вдень від +9 до +11, вночі від -1 до -3, вітер південний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області