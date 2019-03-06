Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Погода в Україні буде сухою і малохмарної

Погода на сегодня: 6 марта 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +6 до +13, ночью от -1 до +3. На севере Украины днем от +4 до +7, а ночью от -1 до +2. В центре днем от +7 до +13, ночью от 0 до +3.

В восточных областях осадков тоже не ожидается, температура днем от +7 до +13, ночью от 0 до +3. На юге Украины днем от +10 до +13, ночью от 0 до +4. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 6 марта сухо и малооблачно, днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области