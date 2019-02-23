Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 23 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря опуститься до -7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, вночі від -5 до -10. На півночі України вдень від -3 до -7, а вночі від -7 до -15. В центрі теж сухо і без опадів, вдень від -2 до -6, вночі від -7 до -13.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від -2 до -6, вночі від -8 до -12. На півдні України вдень від -2 до -5, вночі від -6 до -9. У Криму вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -5.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 лютого без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -7 до -9, вітер північний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області