ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7

Новини » Суспільство    23.02.2019 - 09:58
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 23 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря опуститься до -7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, вночі від -5 до -10. На півночі України вдень від -3 до -7, а вночі від -7 до -15. В центрі теж сухо і без опадів, вдень від -2 до -6, вночі від -7 до -13.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від -2 до -6, вночі від -8 до -12. На півдні України вдень від -2 до -5, вночі від -6 до -9. У Криму вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -5.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 лютого без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -7 до -9, вітер північний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7

Фото: погода в Києві та області

В деяких областях України вночі очікується похолодання до -17
Новини України ДСНСсиноптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся