Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 9 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +1 до +6, вночі від -1 до -9. На півночі України вдень від -3 до +1, вночі від -7 до -10. В центрі вдень від -2 до +2, вночі від -5 до -11.

У східних областях сухо, температура вдень від -3 до +1, вночі від -7 до -10. На півдні України вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -5. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 лютого сухо, вдень від -1 до +1, вночі від -7 до -9, вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області