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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сьогодні: 19 лютого 2019 року на території України без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +5 до +11, вночі від -4 до +2. На півночі України вдень від -1 до +6, вночі від -5 до -11. В центрі вдень від +2 до +7, вночі від -4 до -8.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від -1 до +2, вночі від -7 до -11. На півдні України вдень від +2 до +7, вночі від 0 до -6. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від -4 до -6.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 лютого без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -5 до -7, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11

Фото: погода в Києві та області

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