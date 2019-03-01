Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень до +2

Погода на сьогодні: 1 березня 2019 року на півночі, сході та в центрі України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +2 до +9, вночі від -1 до +3. На півночі України очікується сніг, вдень від 0 до +4, а вночі від 0 до +2. В центрі теж сьогодні сніг, вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +4.

У східних областях пройде невеликий сніг, температура вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +3. На півдні України очікуються дощі з мокрим снігом, на Одещині та Миколаївщині без опадів, вдень від +4 до +8, вночі від +1 до +5. У Криму дощ, вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 березня сніг, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області