Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +17

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Погода в Україні місцями буде дощовою

Погода на сьогодні: 8 березня 2019 року на заході і півночі України дощі, на решті території опадів не очікується, температура повітря підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі, температура повітря вдень від +13 до +17, вночі від +4 до +7. На півночі України дощі, вдень від +8 до +15, а вночі від 0 до +5. У центрі сухо і хмарно, вдень від +12 до +16, вночі від +2 до +6.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від +6 до +9, вночі від -1 до -3. На півдні України вдень від +12 до +15, вночі від +3 до +6. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +4 до +6.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 березня дощі, вдень від +13 до +15, вночі від +3 до +5, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області