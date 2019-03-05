Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +15

Погода в Україні 5 березня буде дощовою

Погода в Украине: 5 марта 2019 года на севере, западе и востоке страны ожидаются дожди, на остальной территории сухо, температура воздуха поднимется до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается дождь, температура воздуха днем от +8 до +11, ночью от +2 до +6. На севере Украины дожди, днем от +6 до +9, а ночью от +2 до +4. В центре преимущественно сухо и без осадков, днем от +8 до +12, ночью от +2 до +5.

В восточных областях пройдут дожди, температура днем от +7 до +10, ночью от +2 до +5. На юге Украины без осадков, днем от +9 до +15, ночью от +2 до +6. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 марта ожидается дождь, днем от +7 до +9, ночью от +2 до +4, ветер западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области