Погода на сьогодні: вночі похолодає до -10

Погода в Україні сьогодні, 16 лютого, відзначиться потеплінням до +9 вдень, та похолоданням до -10 градусів вночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +9 градусів, на решті території температура вдень буде в межах +2...+7 градусів.

Вночі у східних областях термометри опустяться до позначки -10 градусів. У решті областей вночі не варто чекати температури нижчої за -2..-3 градуси. Опадів сьогодні не прогнозують.

Прогноз погоди в Києві

У столиці сьогодні прогнозують теплу та малохмарну погоду вдень. Температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів. Вночі термометри у Києві покажуть до -1 градуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах можливе сходження снігових лавин. У горах Закарпатської області було оголошено 3 рівень сніголавинної небезпеки.Туристам рекомендують утриматися від виходу в гори.

Також РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону, вночі температура буде балансувати на нулі з рідкісними морозами.