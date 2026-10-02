Погода, РЭБ и нехватка экипажей: что мешает перехватчикам сбивать реактивные "Шахеды"

Среди ограничений эксперты называют бортовую РЭБ на части "Гераней", ухудшение работы оптических систем наведения в непогоду и нехватку обученных экипажей.

Что ограничивает работу перехватчиков

По словам экспертов, реактивный перехватчик работает "исключительно в окне возможностей". Он работает в ручном режиме: должен долететь до сектора предубеждения, где может захватить цель тепловизионной камерой. При плохих метеоусловиях эти способности существенно уменьшаются, потому что поиск происходит визуально, радиолокационных средств недостаточно, а систем автоматического перехвата пока не существует.

Враг разворачивает башни-ретрансляторы на границе с Беларусью, на своей территории и временно оккупированных территориях, что существенно улучшает характеристики средств поражения.

Совет оружейников указывает на бортовую РЭС, которая на части "Гераней" глушит видеосигнал перехватчика в последние секунды перед встречей. Дождь, туман и низкая облачность "ослепляют" оптические системы наведения, а противник, по утверждению ассоциации, сознательно атакует именно в такую погоду. К этому прибавляется недостаток обученных экипажей.

Паспортные характеристики, по оценке Совета, тоже могут вводить в заблуждение, потому что скорость, продолжительность полета, высота и боевая часть конкурируют за один запас энергии. Да, один из новых перехватчиков имеет заявленный максимум 416 км/ч, но крейсерскую скорость около 200 км/ч. Другой развивает 370 км/ч, однако держится в воздухе всего 15 минут.

Что предлагают для решения проблемы

Решением проблемы является автоматизация независимо от погоды и средств РЭБ. Для этого нужны радиолокационная и более качественная тепловизионная головка наведения, а также большее финансирование оборонно-промышленного комплекса, ведь китайской тепловизионной камеры для таких задач недостаточно.

Погодные ограничения, по его словам, можно обойти за счет большого количества тактических радаров и радиоканала. Речь идет о радиокомандной наводке, когда дроном управляет из земли система, которая видит цель и выстраивает баллистический калькулятор для перехвата.

В ТСУ считают интересным использование ИИ для донаведения и инициации боевой части, потому что классические инфракрасные и радиоуправляемые головки наведения удорожают перехватчики. Там подчеркивают, что нужно "массовое и качественное решение". Совет оружейников подчеркивает важность полной архитектуры противодействия БПЛА, включая координированную работу РЭБ, ПВО и экипажей перехватчиков.