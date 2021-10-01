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Погода в жовтні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 06:45
Погода в жовтні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 7-12 градусів тепла, в Карпатах 6-7 градусів. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір′ї Карпат 20-21 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня 2021 року. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

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