Погода в жовтні: Укргідрометцентр дав прогноз на місяць

У жовтні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 7-12 градусів тепла, в Карпатах 6-7 градусів. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми. Дані багаторічних спостережень свідчать, що у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір′ї Карпат 20-21 градусів. Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.