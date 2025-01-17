Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 18 января

В субботу, 18 января, погода в Украине разделится на три части - снежную, дождевую и сухую. В частности сухо, а местами даже солнечно, будет в западных областях и в Крыму.

Дожди пройдут на остальной части юга, в центральных областяъ, начиная с Винницкой области. Правда, дожди обойдут все большую часть центра, включая Киев и Черниговскую область.

А начиная с Полтавской и Днепропетровской с включением Сумской области, вероятны дожди со снегом во всех облстях, до крайнего востока - Луганской области.

Температура ночью местами будет с небольшими "минусами". Теплее всего днем, в Крыму, до +7. В Киеве без осадков, ночью +1...-1, днем +2....+4.

Погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 19 января

В воскресенье, 19 января, будет сухо. Ни дождей, ни снега не ожидается. Погода будет напоминать раннюю весну с небольшими ночными "минусами". Днем в большинстве областей будет в пределах +5 градусов.

Холоднее всего днем будет в Луганской области, до +3. А теплее всего днем ожидается на юге - до +7. Интересно, что +7 будет показывать и в Черновицкой области. В Киеве ночью до +2, днем до +5 и тоже без осадков.

Погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)