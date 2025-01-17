Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

На выходных, 18-19 января, в Украине погода будет разной. Причем, отличия субботы от воскресенья будут практически кардинальными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В субботу, 18 января, погода в Украине разделится на три части - снежную, дождевую и сухую. В частности сухо, а местами даже солнечно, будет в западных областях и в Крыму.
Дожди пройдут на остальной части юга, в центральных областяъ, начиная с Винницкой области. Правда, дожди обойдут все большую часть центра, включая Киев и Черниговскую область.
А начиная с Полтавской и Днепропетровской с включением Сумской области, вероятны дожди со снегом во всех облстях, до крайнего востока - Луганской области.
Температура ночью местами будет с небольшими "минусами". Теплее всего днем, в Крыму, до +7. В Киеве без осадков, ночью +1...-1, днем +2....+4.
Погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 19 января, будет сухо. Ни дождей, ни снега не ожидается. Погода будет напоминать раннюю весну с небольшими ночными "минусами". Днем в большинстве областей будет в пределах +5 градусов.
Холоднее всего днем будет в Луганской области, до +3. А теплее всего днем ожидается на юге - до +7. Интересно, что +7 будет показывать и в Черновицкой области. В Киеве ночью до +2, днем до +5 и тоже без осадков.
Погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)
В 2024 году в Пекине было зафиксировано 290 дней с хорошим качеством воздуха, что является самым высоким показателем с момента начала мониторинга, сообщило муниципальное бюро по вопросам экологии и окружающей среды.
В 2024 году количество дней с хорошим качеством воздуха в национальной столице составило 79,2%, что на 19 дней больше, чем в предыдущем году, и на 114 дней больше, чем в 2013 году.
Количество дней с сильным загрязнением воздуха резко сократилось - с 58 в 2013 году до двух в 2024 году, то есть на 96,6%.
Отметим, что погода в столице Украины в 2024 году была самой теплой за всю историю наблюдений. В частности, в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов.
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