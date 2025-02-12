Погода на День святого Валентина удивит: к чему готовиться украинцам

В пятницу, 14 февраля, украинцы традиционно будут отмечать День святого Валентина. Однако некоторых из влюбленных может ждать "подарок" в виде погодных изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.
По словам эксперта, 14 февраля 2025 года в Украине может выпасть снег. В целом же вероятные осадки и незначительное повышение температуры в некоторых регионах Украины прогнозируют:
"14-15 февраля и даже немного 16 февраля ожидаем все же снег. Конечно, не слишком интенсивный", - рассказала синоптик.
Птуха уточнила, что при этом в большинстве областей Украины может образоваться снежный покров. Однако его максимальная высота - на равнинных территориях - будет до 5 сантиметров.
Учитывая такие погодные изменения, вероятно также и незначительное повышение температуры воздуха в некоторых регионах страны.
"Относительно температурных показателей, то они на 14-15 февраля немного повысятся за счет того, что будет больше облачности. И некоторые воздушные потоки будут с юга в некоторых регионах. Поэтому в дневные часы даже до плюса может перейти, но небольшого", - подытожила Птуха.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
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