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Погода будет "интересной". Синоптик не обрадовала прогнозом на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 января, в Украине ожидается очень разнообразная погода. Будет и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сложная, но интересная погода", - констатировала синоптик.

Погода в Украине

Осадки

При этом по ее словам, мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно ниже.

"Это будут хозяйничать атмосферные фронты северного происхождения. Во вторую половину дня, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток", - добавила Диденко.

А, по данным синоптика, запад, север и центр освободятся от осадков.

Температура

Температура воздуха, как говорит синоптик, сегодня разделится.

"Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще построят сравнительно теплыми, +3...+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла", - констатировала Диденко.

Холоднее всего, как говорит синоптик, будет в Сумской и Черниговской областях - днем в пределах 3-6 градусов мороза.

"Там, где мокрый снег, возобновится гололед и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах", - говорит она.

Погода в Киеве

Осадки

В столице сегодня погода начнет также уже ощутимо меняться - дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах.

Ветер

"Сильный ветер будет завевать преимущественно утром. Днем и в сочельник ветер угомонится", - предупредила синоптик.

Температура

Днем поползет дальше вниз, ожидается -1…-3 градуса. А уже на Сочельник может опуститься до -5…-7 градусов.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 6 января, синоптики прогнозировали в Киеве дождь с переходом в мокрый снег. Температура опустится до 11 градусов.

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