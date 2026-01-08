RU

Общество Образование Деньги Изменения

Погода будет разной: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 8 января, в разных регионах Украины погода будет разной по характеру. В одних областях ожидается мороз и сильный снег, в других будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине сложные погодные условия обусловит активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину.

Различные по свойствам воздушные массы вызовут и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части: в западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, метелями и холодной погодой; в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях - переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедом и налипанием мокрого снега и умеренным теплом как для этой поры и остальную территорию с умеренным, местами значительным дождем и хорошим теплом в теплом секторе циклона.

В целом сегодня будет облачно. В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный, днем местами сильный снег, метель. Температура днем 2-7° мороза.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории умеренный, местами значительный дождь, температура днем 7-12°.

Ветер южный (в северных и западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, днем в западных, южных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Значительный мокрый снег и дождь, гололед, по области налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 0-2° тепла.

 

Подробно о том, какой погода в Украине будет на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

