Углубление связей между Ираном и РФ невероятно дестабилизирует мир, - Госдеп

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о недавнем воздушном ударе Ирана по Израилю, и беспокоит ли Госдеп участие в этой войне "друзей" и союзников Тегерана - России и Китая - учитывая "их сотрудничество на другом фронте, в Украине".

"Конечно, мы воспринимаем углубление связей между Ираном и Россией как невероятно дестабилизирующий регион", - сказал американский чиновник.

Он уточнил, что это "невероятно дестабилизирует мир", и добавил, что это касается не только Ближнего Востока, но и "везде, где действуют Иран и Россия".

Сотрудничество между Ираном и Россией

Напомним, Иран помогает РФ оружием в войне против Украины. Так, еще в 2022 году Тегеран предоставил российской стороне ударные беспилотники типа "Шахед", сопутствующее оборудование и оказывал содействие в обучении операторов БПЛА, и в налаживании производства этих дронов в России.

Между тем, стоит отметить, что официальный Тегеран долгое время отрицал предоставление Москве "Шахедов".

В начале сентября появилась информация, что Иран также передал РФ крупную партию баллистических ракет. При этом иранские власти уверяли, что это не соответствует действительности.

Добавим, в начале октября - после того, как Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль - американское издание The New York Times писало, что Тегеран попросил Москву о помощи из-за возможной израильской атаки. Так, иранская сторона хочет от РФ содействия в проведении спутниковой разведки для выявления целей.