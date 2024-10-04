Иран попросил Россию о помощи из-за возможной израильской атаки, - NYT

Иран готовится к возможному удару Израиля в ответ на массированную ракетную атаку Тегерана 1 октября. Именно поэтому Иран обратился в Россию с просьбой помочь в проведении спутниковой разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, Иран ожидает возможных ответных ударов со стороны Израиля. Однако многие иранцы выражали обеспокоенность по поводу распространяющейся непредсказуемой войны с Израилем.

В частности, они заявляли, что не хотят и не поддерживают войну с Израилем или США. Они сказали, что их жизнь и так является борьбой из-за ужасной экономики, американских санкций, коррупции и подавления. Война может усугубить эти трудности и погрузить страну в еще больший хаос.

"По словам двух иранских чиновников, знакомых с планированием войны и не имеющих права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля", - пишет издание.

В то же время никаких других подробностей по этому поводу NYT не приводит. Также неизвестно, ответила ли Россия на эту просьбу.