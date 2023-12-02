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Под Бахмутом ВСУ в активной обороне и при удобном случае атакуют, - Сухопутные войска

Бахмут, Суббота 02 декабря 2023 15:19
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Под Бахмутом ВСУ в активной обороне и при удобном случае атакуют, - Сухопутные войска Фото: в ВСУ рассказали об актуальной ситуации под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные на Бахмутском направлении находятся в активной обороне. При удобном случае ВСУ пытаются атаковать российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Ситуация на Бахмутском направлении достаточно активна. 21 вражеская атака была отбита нашими защитниками... Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода... Видим, что на артиллерийские обстрелы погода не сильно влияет. Перед тем как совершать штурмовые действия, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции", - сказал спикер.

По словам Фитьо, на данном направлении ВСУ за сутки удалось ликвидировать 235 оккупантов и уничтожить 8 единиц военной техники, среди которых одна БМП-3.

Он отметил, что на Бахмутском направлении боевые действия идут как на северном, так и на южном фланге.

"Наши военные в активной обороне и при лучшем случае переходят к атакующим действиям и улучшают тактическое положение. Сейчас российские войска пытаются отбить утраченные позиции, но успеха не имеют", - добавил Фитьо.

Что происходит вблизи Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.

Сейчас ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантами северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.

Детальнее о том, что происходит на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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