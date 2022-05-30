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Загиблих дітей в Україні через російську агресію стало більше: нові дані

Фото: з початку війни Росії проти України постраждали 687 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали 687 дітей. З них 243 загинули і понад 443 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

У відомстві зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше через російську агресію постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, вчора в результаті артилерійського обстрілу окупантами с. Миролюбівка Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка отримали поранення.

Також стало відомо, що 26 травня через обстріл військами РФ Лисичанська Луганської області був поранений 16-річний підліток.

Крім того, 25 травня в результаті обстрілу с.Студенець Ізюмського району Харківської області отримав поранення 3-річний хлопчик.

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу Харкова 26 травня загинули 8 осіб. Серед жертв-п'ятимісячна дитина.

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Діти війниВійна Росії проти України