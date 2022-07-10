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Загинули старші офіцери. Арестович назвав нові втрати росіян у Чорнобаївці

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Чорнобаївка, Неділя 10 липня 2022 21:21
Загинули старші офіцери. Арестович назвав нові втрати росіян у Чорнобаївці Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок чергового удару українських сил по росіянах у Чорнобаївці загинули кілька старших офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Вчорашня 26-а Чорнобаївка - це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і поранені трохи північніше, в Новій Каховці", - зазначив він.

Він додав, що також було знищено командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше стали відомі російські втрати внаслідок сьогоднішніх ударів Збройних сил України під Херсоном.

Напередодні повідомлялося про черговий удар по росіянах у Чорнобаївці. Зокрема, після влучання в склад боєприпаси детонували кілька годин.

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