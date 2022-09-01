Загинули через російський флот. На узбережжі Одеської області знайшли мертвих дельфінів

На території Національного парку "Тузловські лимани" в Одеській області знайшли мертвих дельфінів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-аккаунт еколога Івана Русєва.
Він розповів, що
північній частині Чорного моря виявили тіла ще трьох білобочок. Однак їх трупи закопані в піску, тому провести лабораторні дослідження неможливо.
Русєв припускає, що тварини, ймовірно, загинули в третій декаді липня, коли російська армія посилила свою присутність в Чорному морі, стягнувши туди свої кораблі і підводні човни.
"В результаті використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: Дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації і ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке Скажене навантаження чорно гідролокаторами, призвело до чергової загибелі дельфінів", - розповів він.
Також він зазначив, що море викидає на берег близько 5% загиблих тварин, інші ж опиняються на дні моря.
"Вони не доступні для виявлення і підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за час війни російських варварів проти України вже загинули десятки тисяч дельфінів", - додав еколог.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Маріуполі, окупованому російськими військами, було зафіксовано мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.
Також під Києвом у серпні на річці Рось сталася екологічна катастрофа. Був зафіксований масовий мор риби.