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У Малині пролунали вибухи. Жителів закликали залишатися в укриттях

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Малин, Неділя 22 травня 2022 14:37
У Малині пролунали вибухи. Жителів закликали залишатися в укриттях Фото: у Малині були чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Малин Житомирської області 22 травня пролунали вибухи. Мер міста Олександр Ситайло підтвердив інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі не було офіційних повідомлень щодо подробиць та наслідків вибухів від обласної чи міської влади. Проте Малинська міськрада закликала жителів не залишати укриттів.

"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, з ранку 20 травня жителі Житомирської області повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги. Їх почули в районі міста Малин.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару у Малині пошкоджені близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури та троє людей поранені.

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