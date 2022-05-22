У Малині пролунали вибухи. Жителів закликали залишатися в укриттях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Наразі не було офіційних повідомлень щодо подробиць та наслідків вибухів від обласної чи міської влади. Проте Малинська міськрада закликала жителів не залишати укриттів.

"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.