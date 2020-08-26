На погашення заборгованості по зарплаті "Південмашу" виділили 210 млн гривень

На погашення заборгованості по заробітній платі державному підприємству "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" виділили 210 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Урядом прийнято рішення щодо затвердження Порядку використання коштів для фінансової підтримки державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова". Кошти державного бюджету будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у розмірі 210 млн грн", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили на виконання закону про внесення змін до держбюджету-2020, який Верховна рада прийняла 14 липня.

Нагадаємо, Верховна рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південмашу" для погашення боргів: нардепи прийняли в цілому законопроект №3697 для фінансового оздоровлення ДП.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат.