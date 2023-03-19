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Плохое финположение энергорынка мешает ремонту важного для энергосистемы оборудования, - эксперт

Фото: плохое финположение энергорынка мешает ремонту важного для энергосистемы оборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Следует решить проблему низкой ликвидности энергорынка, чтобы энергетические компании смогли ремонтировать аварийные линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента ассоциации энергетических компаний Energy Club Максима Белявского.

По его словам, сейчас операторам систем распределения нужны средства для ремонта аварийных линий электропередачи, которые помогли не допустить коллапса энергосистемы во время ракетных обстрелов.

Белявский подчеркнул, что ликвидность на рынке электроэнергии очень низкая, поэтому его нужно спасать.

"Энергетический рынок был деформирован еще в 2021 году, когда Украина закупала ненужную нам российскую электроэнергию из Беларуси. Таким образом, средства с нашего рынка электроэнергии вымывались в Россию", - подчеркнул он.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

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