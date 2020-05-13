Кабмін заборонив поїздки в Білорусь по внутрішньому паспорту

Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю по внутрішньому паспорту з 1 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Заборона буде стосуватися паспортів у формі книжечки".

Наголошується, що доцільність скасування перетин кордону з Білоруссю за внутрішніми паспортами є низький ступінь захисту паспорта у формі книжечки", яку легко підробити.

Також наголошується, що в паспорті немає інформації про власника на кирилиці, що унеможливлює автоматичне зчитування інформації про пред'явника та проведення безпомилкової перевірки інформації щодо заборони на перетин кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 березня поточного року набули чинності зміни до правил перетину кордону з Російською Федерацією, тепер для цього українцям необхідний закордонний паспорт.

Крім того, з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.