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Потяги в напрямку Львова тимчасово зупинятимуться на іншій станції: причина

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" зупинятиме тимчасово потяги у львівському напрямку на інших станціях. Причиною тому є заповненість вокзалу у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"У зв’язку з заповненістю львівського центрального вокзалу, Укрзалізниця пріоритетно зупинятиме поїзди львівського напрямку по ст. Підзамче (Львів) для більш рівномірного і безпечного розподілу пасажирів. Візьміть до уваги, будь ласка", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі.

Також РБК-Україна писало, що УЗ відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів.

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Укрзалізниця