RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потяг "Ужгород-Краматорськ" прямує із затримкою в півтори години. Він потрапив в ДТП

Фото: потяг "Ужгород-Краматорськ" прямує із затримкою в півтори години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попередила про затримку в півтори години потяга 46/45 "Ужгород-Краматорськ". Він потрапив у ДТП на переїзді у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, пошкодження локомотива незначні. Прямуємо далі та закликаємо водіїв бути особливо уважними на переїздах", - йдеться в повідомленні.

Фото: потяг "Ужгород-Краматорськ" прямує із затримкою в півтори години (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на п'ятницю, 25 березня, для виїзду мешканців Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, а також Одеси.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяКраматорськУжгородВійна Росії проти України