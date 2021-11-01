Поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування: названо дату
Фото: поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Між Мукачево та Будапештом знову буде курсувати потяг №33/34. Він вийде на маршрут вже завтра, 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Укрзалізниця".
Рейс курсуватиме через Чоп та Захонь. Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.
У зворотному напрямку з Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і до Мукачево прибуватиме о 15:30.
Квитки вже доступні, однак придбати їх можна лише в касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше УЗ відновила курсування потягу Київ-Варшава.