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Поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування: названо дату

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Мукачево, Понеділок 01 листопада 2021 17:10
Поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування: названо дату Фото: поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Між Мукачево та Будапештом знову буде курсувати потяг №33/34. Він вийде на маршрут вже завтра, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Укрзалізниця".

Рейс курсуватиме через Чоп та Захонь. Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.

У зворотному напрямку з Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і до Мукачево прибуватиме о 15:30.

Квитки вже доступні, однак придбати їх можна лише в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше УЗ відновила курсування потягу Київ-Варшава.

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Укрзалізниця Мукачево Будапешт
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