ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Поезд Мукачево-Будапешт возобновляет курсирование: названа дата

Новина українською →
Мукачево, Понедельник 01 ноября 2021 17:10
Поезд Мукачево-Будапешт возобновляет курсирование: названа дата Фото: поезд Мукачево-Будапешт возобновляет курсирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Между Мукачево и Будапештом снова будет курсировать поезд №33/34. Он выйдет на маршрут уже завтра, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Укрзализныця".

Рейс будет курсировать через Чоп и Захонь. Поезд ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37.

В обратном направлении из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и в Мукачево будет прибывать в 15:30.

Билеты уже доступны, однако приобрести их можно лишь в кассах вокзалов.

Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование поезда Киев-Варшава.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Мукачево Будапешт
NEWS
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше