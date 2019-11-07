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Невідомі замінували поїзд Київ-Львів

Новини » Політика     07.11.2019 - 11:19
Невідомі замінували поїзд Київ-Львів
Фото з місця події (facebook.com/igor.zinkevych)

Пасажирів евакуювали в Житомирській області

У четвер, 7 листопада, невідомі повідомили про мінування поїзда, який прямував у бік Львова з Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Як повідомив Зінкевич, правоохоронці зараз перевіряють поїзд на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів. Пассажирів довелося евакуювати на станції Обвідній, біля Коростеня Житомирської області.

Фото з місця події (facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, у столиці в п'ятницю ввечері, 1 листопада, замінували залізничний вокзал, через що довелося евакуювати всіх пасажирів і співробітників. Згодом повідомлення про замінування не підтвердилося.

Також сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро в Києві та Харкові. У Києві це "Золоті Ворота", "Червоний хутір" і "Академмістечко", а у Харкові - "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". Зараз на місцях працюють оперативники і шукають вибухонебезпечні предмети.

Раніше в Житомирі на електронну пошту правоохоронців надійшов лист про можливе терористичному акті в обласній лікарні та в одному з соборів міста. Для обстеження будівель вирушили кінологи, вибухотехніки та інші фахівці.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада на електронну адресу правоохоронців Львова надійшло повідомлення про мінування обласній лікарні і церкви Святого Георгія. На місця вирушили оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші фахівці.

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