Двобій новачків. "Металіст 1925" переміг "Чорноморець" у третьому турі УПЛ

Попри спокійний старт між новачками елітних дивізіонів, вже на 17 хвилині нападник "Чорноморців" Владислав Бугай віддав своїй команді ініціативу влучивши у ворожі ворота. Вже на 22 хвилині, півзахисник харківського клубу Юрій Батюшин вправно зрівняв рахунок. Втім, перед кінцем першого тайму, Бугай отримавши пас від Михайленко вдруге забив гол у ворота "Металістів".

Під час другого тайму харків'янам вдалося перевернути хід гри. Після вдалого пасу від бразильця Фабіньо, взявши ініціативу у свої руки, Олег Голодюк подарував своїй команді ще один гол.

На 66 хвилині матчу, захисник "Чорноморця" зрізав м’яч у ворота свого клубу.

До кінця матчу одеситам так і не вдалося хоча б зрівняти рахунок. Для останніх це третій програш поспіль. Гра завершилась з рахунком 3:2 у користь "Металістів".