Благодарность за блокирование санкций? Венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла

Отмечается, что митрополит Будапештско-венгерский Илларион вручил орден Шемьену еще 13 сентября в здании венгерского правительства "в знак признания его вклада в Будапештско-венгерскую епархию и в связи с его 60-летием".

"В течение многих лет он является очень близким сотрудником премьер-министра Виктора Орбана, возглавляет Христианско-демократическую народную партию и в союзе с "Фидес" играет большую роль в развитии Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности и в дальнейшем были основой развития страны и благосостояния народа", - сказано в поздравлении митрополита Илариона.

Отметим, что орден Славы и Чести ІІ степени был утвержден в 2004 году. Награду обычно получают главы государств и правительств, руководители организаций, главы церквей и конфессий, государственные и общественные деятели за "за весомый вклад в дело межцерковного и межрелигиозного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами".