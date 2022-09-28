RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Благодарность за блокирование санкций? Венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла

Фото: венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла (hungary.orthodoxia.org)
Автор: Иван Носальский

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен получил от патриарха РПЦ Кирилла орден Славы и Чести ІІ степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венгерской православной епархии.

Отмечается, что митрополит Будапештско-венгерский Илларион вручил орден Шемьену еще 13 сентября в здании венгерского правительства "в знак признания его вклада в Будапештско-венгерскую епархию и в связи с его 60-летием".

"В течение многих лет он является очень близким сотрудником премьер-министра Виктора Орбана, возглавляет Христианско-демократическую народную партию и в союзе с "Фидес" играет большую роль в развитии Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности и в дальнейшем были основой развития страны и благосостояния народа", - сказано в поздравлении митрополита Илариона.

Отметим, что орден Славы и Чести ІІ степени был утвержден в 2004 году. Награду обычно получают главы государств и правительств, руководители организаций, главы церквей и конфессий, государственные и общественные деятели за "за весомый вклад в дело межцерковного и межрелигиозного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами".

Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что Венгрия в очередной раз выступила против введения санкций против патриарха Кирилла, который поддерживает войну России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияПатриарх Кирилл