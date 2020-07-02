ru
ua

Підрив НБУ поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні, - посли G7

Новини » Політика   

Дипломати відреагували на відставку Смолія

Посли "Великої сімки" (G7) відреагували на відставку голови Національного банку України Якова Смолія. Вони заявили, що підрив надважливої інституції поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Twitter.

Заяву оприлюднили через кілька годин після інформації про відставку Смолія.

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ввечері 1 липня стало відомо, що голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".

Водночас, його заступники вирішили не йти у відставку.

Раніше посли G7 заявляли, що підрив незалежності Національного банку може поставити під загрозу міжнародну підтримку України.

Автор: Инна Собора

► Порошенко: Україна має унікальний шанс змусити Путіна піти з Донбасу та Криму ► Під час другої хвилі коронавірусу можуть померти мільйони людей, - ВООЗ
Читати всі новини