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Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Мар'їнки, постраждав цивільний

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Середа 01 грудня 2021 17:29
Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Мар'їнки, постраждав цивільний Фото: бойовики в черговий раз порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь у напрямку Авдіївки. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, російські найманці дистанційно замінували ПОМ-2 околиці населеного пункту Мар'їнка. В результаті цивільний отримав поранення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, і змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 листопада, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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