Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Сьогодні бойовики намагалися неприцельными пострілами зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 6 вересня на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.