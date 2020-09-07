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Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Донбас, Понеділок 07 вересня 2020 17:52
Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Сьогодні бойовики намагалися неприцельными пострілами зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 6 вересня на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.

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