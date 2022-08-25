Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та безпілотник окупантів (відео)

Українські військові 24 серпня на сході "приземлили" три повітряні цілі. ЗСУ збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
"Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності!" - зазначили наші воїни.
Протягом дня українські зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8 ворога.
Нагадаємо, 24 серпня українські військові знищили безпілотник російських окупантів над Вінницькою областю.
Також ми писали, що ЗСУ "приземлили" БПЛА загарбників "Орлан-10" у Чернігівській області.
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