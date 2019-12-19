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Підрозділи бойовиків посилюють підготовку на Донбасі, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 12:50
Підрозділи бойовиків посилюють підготовку на Донбасі, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Бойовики відпрацьовують проведення стрільб у складних погодних умовах

Командування російсько-окупаційних сил посилило підготовку артилерійських та розвідувальних підрозділів незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними української розвідки, артилерійські підрозділи окупантів відпрацьовують проведення практичних стрільб у складних погодних умовах та вночі.

Розвідувальні підрозділи бойовиків зосередили зусилля на відпрацюванні застосування безпілотників та своєчасної передачі координат виявлених об'єктів для вогневого ураження.

"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - наголосили у відомстві.

Ситуація на Донбасі 19 грудня

Ситуація на Донбасі станом на 19 грудня 2019 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ у вівторок, 17 грудня, зафіксували понад 100 вибухів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Найбільше фактів порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у Донецькій області.

Крім того, 18 грудня незаконні збройні формування 7 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. Окупанти били з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Набув чинності закон про особливий статус Донбасу
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