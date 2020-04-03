Підполковника СБУ підозрюють у фінансуванні тероризму

У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника Служби безпеки та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Затриманий - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області.

"За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. 3 квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис. грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР затримала підполковника СБУ та його спільника (dbr.gov.ua)

Під час затримання у зловмисників вилучили 6 млн 400 тис. російських рублів (близько 2 млн 300 тис. грн за курсом НБУ), які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Досудовим розслідуванням керує Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід - Управління внутрішньої безпеки СБУ. У разі доведення вини зловмисникам загрожує від 10 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова контррозвідка СБУ блокувала спроби вербування російською ФСБ високопоставленого військовослужбовця Військово-морських сил України

Також РБК-України писало, що СБУ викрила агента спецслужб Росії при спробі проникнути в одну з бойових бригад Збройних сил України.