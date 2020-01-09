Газовий договір допоміг знизити тарифи для населення, - Макогон

Фото: Сергій Макогон (facebook com mcfire76)

Макогон зазначив, що тариф знизився в два рази

Після підписання договору на транзит газу українці заощадили близько 15 млрд гривень за рахунок зниження тарифів. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент РБК-Україна.

Макогон зазначив, що тариф знизився в два рази в порівнянні з тим, який міг би бути при нульовому транзит

"Планувався на рівні 289 гривень - буде 124 гривні. Це навіть менше, ніж у минулому році. Тобто фактично ми на 20% знизили тариф для українських споживачів. За нашими розрахунками, промисловість заощадить близько 33 мільярдів гривень, а населення близько 15 мільярдів гривень заощадить за рахунок того, що тарифи знизилися", - заявив Макогон.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Российськая Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Крім того, за словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.